Após a 11ª rodada do modelo de distanciamento controlado do Estado, a Região R27, a qual Caçapava do Sul faz parte, retornou para a bandeira laranja, sendo assim, a partir desta terça-feira (21) o comércio retorna ao seu funcionamento com atendimento ao público nas lojas, seguindo todos os protocolos de saúde e demais regras da bandeira laranja.

Bandeira laranja – Risco médio

A região encontra-se em um dos dois cenários: 1- Média capacidade do sistema de saúde e baixa propagação do vírus ou 2- Alta capacidade do sistema de saúde e média propagação do vírus.