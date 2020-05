Foto: Divulgação

A Ponte do Passo da Chácara, no arroio Irapuá, divisa entre os municípios de Caçapava do Sul e Santana da Boa Vista, está interditada, deste o dia 16 de Março de 2020.

Na oportunidade estiveram no local, o ex-secretário de Obras, Paulo Henriques, o Secretário de Obras de Santana da Boa Vista, Orci Ferreira, o Engenheiro Carlos Roggia, da empresa Artenge Pré-moldados de Concreto Ltda e representantes da comunidade, avaliando as condições da ponte.

Conforme o levantamento realizado, naquela ocasião, o madeiramento, em alguns pontos, estão apodrecidos pelas intempéries do tempo, gerando o rompimento de diversas vigas, que tão sustentação a toda a estrutura da obra.

Levando em consideração essas informações, chegou-se a conclusão de que qualquer tipo de veículo, leves ou pesados, ficam proibidos de utilizar a travessia.

Logo após essa reunião, começou o isolamento social nos municípios, devido a grande pandemia do Covid-19, não sendo mais possível a continuidade do processo.

Entretanto, agora, com a volta ainda limitada dos serviços, o novo Secretário de obras, Matias da Rosa, o novo secretário Adjunto, Acidemar Henriques e o Coordenador das Pontes da pasta, Zacarias Dutra da Silva, reiniciaram as tratativas para a recuperação dessa obra. Os dois secretários estiveram nessa quarta-feira, 13, em reunião com o Prefeito de Santana da Boa Vista, Ito Freitas e sua equipe de planejamento e obras.

“Todas as partes envolvidas, estão preocupadas com a situação dessa ponte, pois, serve a uma região grande produtora de grãos e criação de gado”. Destacou o secretário Matias.

“A ideia é fazermos uma parceria entre as administrações e produtores da região, no intuito de baratear a construção, entre todos os envolvidos”. Acrescentaram Isac Chaves e José Rodrigues Santini, que são produtores da localidade.

Fonte: Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul