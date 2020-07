O prefeito Giovani Amestoy divulgou uma nota através do seu perfil pessoal no Facebook, informando que Caçapava do Sul irá recorrer contra a inclusão do município na bandeira vermelha do modelo de distanciamento controlado do Estado. Ainda de acordo com a nota na segunda-feira, haverá uma live para informar o resultado do recurso.

Confira a nota na integra:

“Na tarde de ontem recebemos a informação que nossa região, e consequentemente o nosso Município seria classificado com a bandeira vermelha, de acordo com o modelo de distanciamento controlado do Governo do Estado. Gostaria de informar a nossa população, que NÃO concordamos com essa determinação, pois nesse momento, nossos dados nos fazem ter a certeza que devemos permanecer na Bandeira Laranja, por isso, na noite de hoje estamos ingressando com recurso DISCORDANDO da classificação da região 27 e pedindo a reconsideração, por parte do Governo do Estado. Gostaria de apresentar a nossa população alguns motivos que nos levaram a entrar com esse recurso: