O Prefeito Giovani Amestoy se reuniu com diversos prefeitos, secretários de Saúde, epidemiologistas, médicos e enfermeiros, da Região 27 do modelo de Distanciamento Controlado do Estado, na manhã desta sexta-feira (14), em Cachoeira do Sul, para tratarem das ações dos municípios frente ao combate e controle da Pandemia do Coronavírus.

Nas pautas, estavam o modelo de protocolo regional de distanciamento a ser debatido com o Estado na nova gestão compartilhada no Combate ao Covid; foi criado um Comitê Regional de Combate ao Covid-19 e que conta com a participação de servidores de Caçapava do Sul, e foi formulado um documento, a ser endereçado ao Governador Eduardo Leite, de que os municípios da R27, dentre eles Caçapava do Sul, não devem retornar as aulas neste mês conforme sugestão dada pelo Estado do Rio Grande do Sul. De acordo com os prefeitos da R27, a medida colocaria em risco as crianças e adolescentes, além de poder causar um aumento significativo da curva e de novos casos de Covid-19.

No início da reunião, o Prefeito de Cachoeira, Ghignatti, parabenizou Amestoy falando da redução significativa de casos em Caçapava e disse que, nesta semana, Cachoeira havia tido um aumento considerável de casos, mas que busca reduzir o nível de contaminação que é, em média de 6 a 7 casos por dia na cidade vizinha a nossa.

Também foi informado que o município de Cachoeira do Sul, que tem o hospital de alta complexidade e é responsável pela Região 27, com outros 12 municípios, participou de uma reunião da macrorregião em Lajeado para tratar como serão as diretrizes da gestão compartilhadas que serão enviadas ao Governador quando da mudança de bandeiras da região; “Seguiremos as restrições das bandeiras do Estado, com poucas alterações, adaptadas a nossa realidade, dos nossos municípios, lembrou a equipe de especialistas em Covid-19 de Cachoeira. O documento, discutido pelos prefeitos, deverá ser remetido ao Palácio do Governo Piratini na próxima semana. Nesta semana, a região R27 segue na bandeira Laranja e não deverá sofrer alterações de Decretos.

Informações e imagem: Prefeitura Municipal