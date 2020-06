Cinco regiões migraram para bandeira vermelha na sétima rodada do Distanciamento Controlado, anunciado pelo governador Eduardo leite, neste sábado (20), ao todo 12, de 20 regiões (mais da metade do Estado gaúcho) mudou de bandeira hoje.

Cachoeira do Sul, que é a sede da Região 27 (onde se situa Caçapava do Sul e outros 12 municípios, com o registro de quatro hospitalizações confirmadas para Covid-19, na região, a trava que garantia a redução de um nível de bandeira foi perdida, tornando a região em situação de bandeira laranja.

Com o avanço da doença, o Rio Grande do Sul apresenta uma predominância de bandeiras laranja e vermelha. Ao todo, 12 das 20 regiões sofreram mudanças nesta rodada. Contudo, segue sem nenhuma bandeira preta (risco altíssimo), informou o site do Governo.

Conforme a análise preliminar, oito regiões tiveram piora na classificação final e, portanto, terão maiores restrições de suas atividades. Porto Alegre, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas e Palmeira das Missões, que estavam em bandeira laranja (risco epidemiológico médio) foram para vermelha (risco alto). E três, Pelotas, Cachoeira do Sul e Santa Cruz do Sul, passaram de amarela (risco baixo) para laranja (médio).

Em live de Boletim Epidemiológico na noite de ontem (19), o Prefeito Giovani Amestoy já havia anunciado que novas medidas restritivas seriam realizadas e que novo Decreto passaria a vigorar a partir de segunda-feira (22).

Informações: Prefeitura Municipal