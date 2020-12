Mais uma ação de combate ao coronavírus foi realizada em Caçapava hoje, dia 28, com a sanitização de diversos pontos da cidade que têm grande fluxo de pessoas, como unidades de saúde, rodoviária, Pronto Atendimento, hospital e Calçadão.

A Secretaria da Saúde reforça as orientações à população para que não faça aglomerações, higienize de forma frequente as mãos e, ao sair de casa, use corretamente a máscara, pois o não uso pode acarretar em multa.

Informações e imagem: Prefeitura Municipal