Representantes da Corsan apresentam o Programa SoluTrat aos vereadores

O superintende da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), Maximiliano Moraes, o superintende regional adjunto, José Marin, a assessora-chefe, Carina da Cunha, o engenheiro químico Thiago Prestes, e o gestor da Unidade local, Ary Figueiredo, apresentaram aos vereadores de Caçapava o Programa SoluTrat, em reunião realizada na Câmara no dia 17 de junho.

Em entrevista concedida à Gazeta na quarta-feira, dia 30, Carina da Cunha explicou que o SoluTrat é uma solução de tratamento de esgoto por meio da prestação do serviço de limpeza programada de fossas sépticas e destinação adequada dos efluentes. O programa foi desenvolvido pela Corsan em 2021, e os serviços já estão sendo executados na região das Missões.

Ainda de acordo com Carina, os principais benefícios que o SoluTrat propicia é a melhoria da qualidade ambiental pelo aumento da eficiência das soluções individuais de tratamento; a ampliação do índice de cobertura do serviço de esgotamento sanitário no município; e mais saúde e qualidade de vida para a população.

O Programa SoluTrat contemplará locais com baixa densidade demográfica. Além disso, segundo a assessora-chefe, também devem ser avaliados critérios técnicos, especialmente relativos à capacidade de infiltração do solo e à profundidade do lençol freático. Questionada sobre quais regiões de Caçapava poderão receber o Programa, ela respondeu que o município, em parceria com a Companhia, ainda definirá quais áreas estão aptas para iniciar a implantação do serviço.

Sobre os recursos para o estabelecimento do Programa SoluTrat em Caçapava, Carina declarou que é necessário elaborar um projeto para que se possa realizar a estimativa, tendo em vista que as características tecnológicas e ambientais impactam diretamente nos custos. Também de acordo com ela, a fonte dos recursos será definida pela Corsan assim que os estudos e projetos forem concluídos, e não será necessária contrapartida do município.

Foto: Imprensa Câmara