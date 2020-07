A Prefeitura Municipal de Caçapava, através da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, em parceria com o 25º Grupo de Artilharia de Campanha de Bagé promoveram hoje (23), uma ação informativa, educativa e preventiva em todo o município.

As barreiras de educação e prevenção ocorreram em cinco pontos diferentes do município: na entrada da cidade; na Rótula Ipiranga; na Praça ao lado Forte (Vó Dilma), Avenida Lima e Silva (Região Sul), Calçadão (região central) e na Avenida Santos Dumont (ao lado da RGE). Na ocasião, foram feitas orientações à população que transitava no local, sobre uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento controlado, orientações em casos de síndromes gripais e suspeita de covid-19, além de aferição de temperatura corporal.

A ação contou com a participação de mais de 70 pessoas, entre militares, fiscais sanitários e servidores municipais.

Confira algumas imagens da ação:

Informações: Prefeitura Municipal