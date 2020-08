Nesta semana o Prefeito Giovani Amestoy recebeu em seu gabinete o Vereador Zilmar Araújo, que na oportunidade o Vereador entregou ao Prefeito um ofício indicando ao município a contemplação de R$100 mil para a Secretaria de Saúde, o qual auxiliará no combate a pandemia do Covid-19. A emenda tem como autoria o Deputado Federal Afonso Hamm, com intermédio do Vereador Zilmar.

O Prefeito na oportunidade agradeceu a contemplação e ressaltou a importância da união entre os poderes em somarem forças na luta contra a pandemia no município.

Informações: Prefeitura Municipal