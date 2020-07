A Secretaria de Saúde da Prefeitura, através do Departamento de Epidemiologia de Caçapava do Sul, atualizou nesta sexta-feira (10), os dados sobre a pandemia de Covid-19 no município. Foram feitos 65 testes em relação ao último boletim, totalizando 1.624 testes no município, entre rede pública e privada.

De acordo com o Boletim de hoje, o número de positivos para covid-19 subiu de 211 para 222, sendo que, destes, 142 foram confirmados positivos através de testes rápidos, e 80 PCR. Em investigação, aguardando resultados, existem 12 casos.

O número de negativos subiu de 1.361 para 1.390 e de pessoas recuperadas de 168 para 173, Atualmente 147 pessoas estão e monitoramento e foram 3 óbitos.

A Epidemiologia informou ainda que há atualmente 4 pessoas internadas nos quartos especiais para tratamento de covid-19 do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, são 9 leitos no total para Covid-19 no hospital Caçapavano, e 4 pessoas que foram transferidas para hospitais regionais ( 1 Bagé, 2 Cachoeira e 1 Santa Maria).

Estado coloca Caçapava do Sul em Bandeira Vermelha

Mudança de Bandeira para Vermelha

De acordo com o boletim divulgado pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, cachoeira do Sul, responsável pela R27, região que abrange outros 12 municípios, entrou na bandeira vermelha e tem até domingo (12) para recorrer. O Estado deverá divulgar na segunda (13) a bandeira definitiva, se mantida, todas as atividades não essenciais serão interrompidas até que seja reavaliado a diminuição de casos de contaminação de covid-19.

A Secretaria de Saúde de Caçapava do Sul informou que atualmente há dois caçapavanos ocupando leitos de hospital em Cachoeira e que, conforme o Boletim do HCB o hospital recebeu na última semana pelo menos cinco pessoas da região metropolitana, devido a falta de leitos nos hospitais de alta complexidade que devem atender a região, o que colaborou também para a mudança de bandeira para a de cor vermelha da R27.

Informações: Prefeitura Municipal