O Departamento de Epidemiologia de Caçapava do Sul, da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal, atualizou nesta quarta-feira (17), às 20h30min, os dados sobre a pandemia de Covid-19 no Município.

De acordo com o último boletim, o número de positivos para covid-19 subiu de 63 para 68. Destes 45 são confirmados positivos através dos testes rápidos, quatro a mais em relação ao boletim anterior, e um novo PCR enviado pelo Estado. Há ainda 8 testes os mesmos que já constavam no último boletim, em investigação, pois o Estado ainda não retornou todos os resultados destes PCRs.

O número de negativos subiu de 410 para 537 (127 no total) de acordo a quantidade de testes rápidos e PCRs realizados, que também subiu de 481 para 613 (132 novos testes). O numero de pessoas em monitoramento caiu de 125 para 118. Na última leva de testes realizados 3,78 % testaram positivos, tendo uma queda em relação aos 11,09% de positivos dos testes acumulados.

Atualmente há 7 pessoas internadas em salas especiais para tratamento de Covid-19 no Hospital de Caridade Dr. Victor Lang. Todas estão com a saúde estável e não fazem uso de respiradores, três devem receber alta ainda essa semana. A mulher que havia sido transferida para Santa Cruz na semana passada teve melhoras no quadro e já está em tratamento em sua residência no município.

Confira o boletim atualizado:

Informações: Prefeitura Municipal