Caçapava será homenageada em festival pelotense

Caçapava será homenageada na 3ª edição do festival Cabobu – A festa dos tambores, que será realizada entre os dias 21 e 23 de abril, em Pelotas. O evento foi idealizado nos anos 1990 pelo músico, pesquisador e ativista cultural Giba Giba, e contou com a participação do Grupo Clara Nunes em sua primeira edição. Os artistas devem se apresentar novamente neste ano. O convite foi feito oficialmente na segunda-feira, dia 23, pela produtora cultural Sandra Narcizo, uma das organizadoras dessa edição.

– O festival foi realizado em 1999 e 2000 por Giba Giba, com a intenção de resgatar o Sopapo [tambor de madeira e couro de cavalo, de grande dimensão e no qual se bate com as mãos]. Agora, o evento está sendo resgatado, em parceria com seu filho, Edu Nascimento. Essa edição irá homenagear mestres da cultura negra do Rio Grande do Sul e promover a discussão de pautas como equidade e racismo – explicou Sandra.

De acordo com ela, Caçapava também será homenageada pelo trabalho realizado pela Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), por ser o berço do Sopapo e por ter pessoas como Tio Cida (mestre do instrumento) e o Grupo Clara Nunes, que o utiliza em suas apresentações.

– Giba Giba, em pesquisas, descobriu que Caçapava, assim como Pelotas, cultuava o Sopapo, e que o Mestre Cida construía esses instrumentos. Essa cultura era (e ainda é) muito segregada aos negros, então, ele foi conhecer o Mestre Cida e se deparou com algumas questões importantes da cultura negra, entre elas, o CTG Clareira da Mata, e muitas ações sociais desenvolvidas para o povo negro. Foi então que ele também descobriu um grupo de danças [Clara Nunes], do qual acabou sendo padrinho, incentivando sua existência, e o convidando para o evento que estava construindo em Pelotas – relatou.

Conforme Sandra, através da presidente do Conselho de Cultura de Caçapava, Cátia Cilene Morais Dutra, há pouco tempo os organizadores do evento ficaram sabendo sobre a intensa programação que o Clube Recreativo Harmonia mantém, e também sobre a intenção do município de transformar o Sopapo em seu patrimônio imaterial, a exemplo do que já ocorre em Pelotas.

– Então, por apoio a estas causas, decidiu-se homenagear Caçapava. Giba Giba tinha muito amor por essa cidade e, por conta de todos esses pontos importantes, ela será o primeiro município homenageado por privilegiar o Sopapo – disse.

A organização espera a presença de uma comitiva caçapavana no evento, formada pelo prefeito Giovani Amestoy (PDT), o secretário de Cultura e Turismo, Stener Camargo, o presidente da Câmara de Vereadores, Silvio Tondo (PP), e representantes do Clube Harmonia e do CTG Clareira da Mata. Além disso, Cátia Cilene Morais Dutra participará de mesas redondas, e o Grupo Clara Nunes se apresentará no palco principal.

Cabobu – A festa dos tambores

“Cabobu” reúne as sílabas iniciais dos nomes dos mestres precursores do Sopapo no Rio Grande do Sul, Cacaio, Boto e Bucha. Esta edição será realizada em formato híbrido (presencial e online) e contará, pela manhã, com mesas redondas com 18 palestrantes, professores e personalidades; à tarde, oficinas práticas de instrumentos musicais e manifestações artísticas; e à noite, shows locais e nacionais, abertos ao público. A organização estima a presença de 10 mil pessoas por dia, além do acesso de mais de um milhão online.

A abertura será com um cortejo. O ponto de partida será o palco principal, montado no Largo do Mercado Público, dando a volta em torno da Praça Coronel Pedro Osório e retornando ao palco. Também estão previstas a realização de uma jornada literária, duas exposições e um festival de cinema em diferentes pontos de Pelotas.

– Teremos um parque do Cabobu que ocupará vários pontos da parte central de Pelotas, prédios e salas, com inúmeras atividades – contou Sandra.

O evento será gratuito, produzido pela MS2 Produtora, e tem apoio institucional da Prefeitura de Pelotas e financiamento da Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul e da Natura Musical. Para receber recursos deste último, venceu mais de 3.700 projetos enviados de todo o Brasil.

Foto principal: Divulgação