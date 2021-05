A Delegacia de Polícia de Caçapava está sob o comando da delegada Débora Aparecida Dias desde 07 de maio. Ela assumiu como substituta após a saída do delegado Adriano Linhares, que foi titular no município por cinco meses e, agora, está na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento do Departamento de Homicídios, em Porto Alegre. A delegada deverá permanecer no cargo até setembro ou outubro, quando um novo titular deve ser designado.

Natural de Passo Fundo, Débora Dias é formada em Direito pela Universidade de Passo Fundo, e possui Mestrado em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal. Delegada há 21 anos, ela esteve à frente da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, em Santa Maria, por 18 anos. Em 2019, a convite da Chefe de Polícia Nadine Farias Anflor, a delegada Débora assumiu como Diretora da Divisão de Relações Institucionais, em Porto Alegre, onde trabalhou até dezembro daquele ano, quando pediu para retornar à Santa Maria, e assumiu como titular da Delegacia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância.

– Pedi para voltar a trabalhar em Santa Maria porque o meu trabalho em Porto Alegre era administrativo, e eu gosto mesmo é de investigação, do trabalho final da polícia, de delegacia – explicou a delegada, que também é docente nos cursos de pós-graduação em Investigação Criminal da Academia de Polícia, em Porto Alegre.