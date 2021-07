O prefeito Giovani Amestoy e a primeira-dama e secretária de Assistência Social Andressa Lisboa anunciaram na quinta-feira, dia 01 de julho, que Caçapava terá um albergue para atender às pessoas em situação de vulnerabilidade. O local escolhido para recebê-los provisoriamente foi o Clube Vivência, no Bairro Floresta, que está sendo preparado para este fim. No albergue, as pessoas acolhidas poderão passar a noite e também receberão refeições. O início do funcionamento está previsto para a segunda-feira, dia 05.

Assista ao vídeo em que o prefeito e a secretária fazem o anúncio:

Informações e foto: imprensa Prefeitura