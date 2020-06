Foto: Divulgação

O Movimento Caçapava em Prol da Democracia e Contra o Sistema Racista e Opressor, realizará nesta quarta-feira, dia 03 de Junho, a partir das 16h, uma caminhada em favor da Democracia Brasileira, saindo do CTG Sentinela dos Cerros, passando pela Rua XV de Novembro em direção ao Largo Farroupilha.

Segundo Lucas Arruda, líder da marcha estão sendo tomadas todas as precauções e cuidados em relação a pandemia de Covid-19, com o uso máscara, sem compartilhar faixas e respeitando o distanciamento. A marcha busca equidade e igualdade, bem como protestar, a exemplo das marchas que ocorrem no Brasil e no Mundo.

“Esta manifestação tem como principal objetivo defender, divulgar e orientar pacificamente todo e qualquer cidadão, dos seus direitos frente a atual situação que nossa sociedade vive em diferentes campos”, frisou Lucas, convidando a população.