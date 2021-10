Um novo conceito de Feira do Livro está nascendo em Caçapava. Idealizada a partir da desistência da antiga comissão de organizar o evento, a “Feira do Livro Sem Fronteiras” será realizada através de Lei de Incentivo à Cultura, com recursos captados junto à Fida. Segundo um dos organizadores do evento, Ignácio Lemos, da produtora Full Play, o nome foi escolhido devido à intenção de que a Feira tenha um formato itinerante, com a possibilidade de ser levada a outros municípios, assim como a cultura local para fora da região.

A primeira edição em Caçapava está marcada para novembro, entre os dias 15 e 18 e 22 e 25, e será totalmente online, através do site http://www.feiradolivrosemfronteiras.com.br. Conforme Ignácio, no ano que vem, a Feira deverá ser presencial.

– A ideia é a gente não deixar morrer a cultura da leitura na cidade, aproximando a Feira de todos. No site, vão ter bancas virtuais das editoras parceiras e as transmissões. Será feito um estúdio aqui na nossa agência, e vamos abrir espaços, como se fosse um programa. O primeiro horário será um espaço cultural; depois, lançamentos de livros de autores da região; e um terceiro momento será de oficinas e palestras – explicou.

A programação oficial será divulgada no dia 23 de outubro. Dentre as atrações já confirmadas, Ignácio destaca as apresentações de um trovador, de bandas de rock da região, contação de estórias, oficinas com Tio Cida e Ana Turbantes, e a palestra principal com Marcos Piangers.

– Todos os participantes serão remunerados por seus trabalhos. Iremos doar dois mil exemplares de uma obra inédita de Alcy Cheuiche, Uma vela acesa descendo a correnteza, que reúne contos escritos por ele. Mil serão para Caçapava, e os outros mil serão distribuídos pelo Estado a outros municípios – declarou.

De acordo com Ignácio, a escolha do patrono ou patronesse da Feira será feita por votação popular através das redes sociais. Os indicados são Juarez Teixeira, Luiz Hugo Burin, Euclides Torres, Gaudêncio Terra e Maria Rita Py Dutra. A votação começou na sexta-feira, dia 01, e encerra no dia 20.

O evento é organizado pela produtora Full Play; João Timótheo Esmério Machado; Fernando Marques, da produtora Primeira Casa, de Canela; e Daniel Miranda, com apoio de Alcy Cheuiche e de artistas locais.