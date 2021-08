A caçapavana Maurilia da Purificação Dutra completou 100 anos no dia 06 de agosto. Nascida na Varzinha em 1921, ela tem seis filhos – Avelino de Jesus, José, Alter, Enio, Vilson e Eloa –, oito netos – Lisiane, Elizandro, Monica, Simone, Luana, Karoline, Tatiane e Ricardo –, e seis bisnetos – Marcos, Andrielle, Pedro Muriel, Helena, Ana Lu e Gabriel.

Segundo sua neta Simone Dutra Henriques, dona Maurilia adorava cuidar da horta, do pátio e de suas flores, mas há aproximadamente dois anos, passou a ter dificuldade para caminhar e teve de parar. Agora, sua atividade favorita é contar histórias e causos do tempo de juventude, além de fazer pão e ficar na beira do fogo se aquecendo.

– Considero uma enorme bênção e sinto muita alegria por ter mais uma vovó centenária. Minha avó materna chegou aos 106 anos, e agora, a paterna, aos 100. Me sinto muito honrada e sortuda por ser privilegiada de ter duas vovós centenárias. Que Deus me abençoe de chegar lá também, tendo a saúde e a disposição que as duas tiveram até os 100 – declarou Simone.

Para dona Maurilia, o segredo da longevidade é se dar bem com todos, sorrir e viver a vida com positividade.

– Sendo faceira e de bem com a vida, se vai longe – disse.