Ariane Severo lança esta noite, online, seu romance Freud de Viena a Paris, onde a autora faz o leitor embarcar em emocionante viagem no trem “Expresso do Oriente”, convidando a conhecer Sigmund Freud, o pai da psicanálise e um dos grandes cientistas do século XX.

A autora, patrona da Feira do Livro de Caçapava em 2018, ano em que foi finalista do Prêmio Jabuti, expressiva premiação literária nacional, com o romance Nina, desvendando Chernobyl, vem, com este novo título, enriquecer a bibliografia literária caçapavana.

Ariane Severo antecipa haver imaginado o que teria feito Freud nessa viagem; que imagens íntimas revelou de si próprio e dos acontecimentos; recria um fragmento da história: doze horas no “Expresso do Oriente”, momentos que antecederam a viagem para Paris, em junho de 1938, diante da ameaça nazista que se implantara na Áustria, então incorporada à Alemanha. O evento poderá ser acompanhado na Plataforma Zoom e na YouTube, a partir das 19h.

Sinopse

Lucas Zamberlan

Ao longo dos trinta capítulos, tramados por um jogo de vozes que expõe a realidade interior de diversos personagens, a escritora recorre a um repertório narrativo harmonizado às tendências da literatura contemporânea. Tal fato possibilita a multiplicação da experiência de leitura em três caminhos que se entrelaçam: a) a viagem de Freud de Viena a Paris a bordo do Expresso do Oriente motivada pela perseguição nazista; b) a recuperação histórica do tempo presente da narração, de domínio do autoritarismo e; c) o mergulho vertiginoso ao universo íntimo do criador da psicanálise, registrando, com acuidade, uma trajetória pessoal marcada, por um lado, pelo conhecimento científico e felicidade afetiva, e por outro, por um câncer corrosivo e pela emergência de um regime político que propunha a destruição dos seus semelhantes.

