A caçapavana Nicole Maciel da Cunha lançou no sábado, dia 15, o livro Para sempre Charlie. O evento, restrito a alguns convidados, ocorreu na livraria Chalé dos Livros.

Segundo a autora, a obra é baseada em fatos reais com os quais ela se deparou durante pesquisa, e estará disponível para venda em formato físico e digital nas Lojas Americanas, na Amazon e no site da editora Autografia.

Este é o segundo livro de Nicole. O primeiro, A arte de chover, foi lançado há aproximadamente um ano e meio e reúne poesias. De acordo com ela, Para sempre Charlie é uma homenagem a todas as mulheres vítimas de feminicídio:

– A ideia do livro surgiu quando estava olhando o Jornal Nacional e vi um caso bem triste, da morte de uma mulher cujo ex-parceiro não aceitou o divórcio. Justamente por isso que escrevi esse livro, para ressaltar o que merecemos em um relacionamento e o que não devemos aceitar. É fato que todos sonham em viver um grande e profundo amor, no entanto, isso começa com nós mesmas – declarou a autora.

Ela também dedica este livro à avó materna, Fatima Maciel da Silva, quem a incentivava a ler:

– Minha avó era analfabeta. Quando vinha me visitar, sempre trazia livros de presente e, como não sabia ler, interpretava as ilustrações – contou.

Nicole Maciel da Cunha tem 20 anos e cursa Administração na Unopar. Sobre sua relação com a literatura, a autora disse que existe “desde a barriga”, pois sua mãe lia para ela quando estava grávida.

– E quando eu estava na escola, passava o recreio todo na biblioteca – lembrou.

Quem quiser acompanhar a carreira de Nicole pode segui-la no Instagram @nicolemacieldacunha.

Foto: arquivo pessoal