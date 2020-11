A caçapavana Ravenna Seixas da Silveira está participando do projeto Física Alternativa, um site idealizado pela equipe de Física do Pré-Universitário Popular Alternativa (PUPA) para minimizar as diferenças sociais na educação durante a pandemia, auxiliando estudantes do ensino médio a se preparar para os exames de ingresso ao ensino superior e fornecendo materiais para professores.

O PUPA é um programa de extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) que tem o objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior por meio de aulas preparatórias pautadas pela educação popular.

O site Física Alternativa foi lançado na terça-feira, dia 03, e conta com materiais como podcasts, apostilas, problemas e exercícios resolvidos, análise de provas, textos de divulgação científica, leituras de apoio, propostas de aulas interdisciplinares e planos de aulas. O conteúdo pode ser acessado em https://sites.google.com/view/fisicalternativa.

Ravenna é formada em Física pela UFSM, atualmente cursa Mestrado em Educação na mesma instituição e é uma das educadoras do projeto.