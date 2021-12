O caçapavano Giordano Borba de Freitas assumiu o Escritório Parlamentar do deputado federal Paulo Pimenta (PT), em Porto Alegre. Ele está na Capital desde 03 de novembro.

– Minha tarefa aqui será coordenar as políticas do mandato na Região Metropolitana e em boa parte do Estado. Mas continuamos à disposição da comunidade caçapavana da mesma forma como sempre fizemos – disse Giordano.

Antes de ir para Porto Alegre, Giordano, que já trabalha com Pimenta há mais de 20 anos, estava coordenando ações do mandato do deputado na região de Caçapava. Agora, ele passa a acompanhar questões relacionadas a emendas parlamentares, atender a prefeitos, vereadores e entidades e receber demandas.

Foto: Divulgação