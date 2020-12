Morador de Porto Alegre, o caçapavano Alfredo Pergher recebeu alta do Hospital Mãe de Deus na quinta-feira, dia 10, após 136 dias internado devido à Covid-19. Ele chegou a ficar 45 dias entubado no Centro de Tratamento Intensivo, mas, felizmente, venceu a doença. Alfredo foi recebido em casa por seus familiares e vizinhos, que lhe aguardavam com uma grande comemoração, que foi compartilhada nas redes sociais.

Informações: Câmara de Vereadores