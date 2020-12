O empresário e piloto caçapavano Guilherme Alves Reischl conquistou o título do Campeonato Paulista de Marcas e Pilotos – Categoria Super no último final de semana. A prova aconteceu no Autódromo de Interlagos.

O campeonato é organizado pela Federação de Automobilismo de São Paulo (FASP) e é o mais antigo do Brasil, sem nunca ter deixado de ser realizado. Neste ano, ele foi disputado em seis etapas, e Guilherme chegou em primeiro lugar em quatro provas, alcançando o total de 200 pontos.

O carro pilotado por Reischl é um Chevrolet Celta, numeral 937, motor 1.6 cc, pertencente à Classe II Turismo Nacional, e mais conhecido nas pistas como “Tordilho Negro”.

Guilherme disputou o Campeonato Europeu de GT4 no ano passado pela Mercedes Benz, com provas em circuitos como Silverstone, Spa e Monza, e correu, em anos anteriores, na Porsche GT3 Cup e no Brasileiro de Marcas. Para o próximo ano, ele já está inscrito para o TCR Sul Americano pela equipe Audi, cujo carro já está no Brasil, tendo realizado testes nos autódromos do Velopark, de Tarumã e de Curitiba.