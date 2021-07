Personagem importante para os meios rural e cultural de Caçapava, Luis Eugênio Dias dos Santos terá sua trajetória contada através de depoimentos de familiares e amigos

O caçapavano Luis Eugênio Dias dos Santos, o Gueno, será homenageado com um documentário que está sendo produzido pela Publique Agência. O projeto começou como um pequeno vídeo para ser reproduzido durante a final do 1º Festival da Canção Nativista Autoral de Caçapava – do qual Gueno foi um dos criadores e que acabou sendo realizado em homenagem a ele –, mas, em uma das reuniões, os idealizadores Ignácio Lemos, João Timótheo Machado e Johnatan Osorio perceberam que o material que tinham renderia muito mais. Assim nasceu “Gracias a la vida – a contribuição cultural de Luis Eugênio Dias dos Santos”.

– Os depoimentos eram tão bonitos, tão extensos e variados que a gente viu que ia ficar muito grande para uma apresentação dentro de uma live de duas horas. Então, decidimos formatar esse documentário em forma de homenagem, e para fazer com que as pessoas que conheciam o Gueno pelo administrador que ele era, o conheçam também pelo apoio à cultura que ele deu durante esses anos todos – disse Ignácio em entrevista à Gazeta.

Luis Eugênio Dias dos Santos foi agricultor, presidente da Cooperativa Tritícola Caçapavana (Cotrisul) e um amante da música e da cultura nativista, incentivando diversas manifestações culturais e, por isso, sendo reconhecido por vários artistas e pelo Conselho Estadual de Cultura.

– O segmento cultural em Caçapava deve sentir uma gratidão por todos esses aportes que o Gueno fez através da Cotrisul, mas que era da sua ideologia: sempre ajudar a comunidade de Caçapava de forma cultural e com empregos. Ele nunca deixou a sua terra – declarou Ignácio.

Com direção e roteiro de Ignácio Lemos, pesquisa de João Timótheo Machado e direção de Johnatan Osorio, o documentário mostrará a trajetória de Gueno através de depoimentos de familiares, amigos, colegas e artistas, além de cenas de sua vida pessoal e o backstage da produção do Festival. O lançamento está marcado para amanhã, dia 15, às 19h, nas páginas do Facebook da Cotrisul (www.facebook.com/cotrisulrs), da Publique Agência (www.facebook.com/publiqueagencia) e do Festival da Canção Nativista Autoral de Caçapava (www.facebook.com/festivaldacancaonativista), e ficará disponível no site do Festival (https://festivalcancaonativistars.com.br/).