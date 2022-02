O caçapavano Guajará de Jesus Oliveira está lançando o livro O consertador de estradas, pela editora Autores do Brasil. Administrador de empresas, advogado, fiscal da Receita Estadual aposentado, especialista em olivicultura pela Universidad de Jaén (Espanha), expert em azeite de oliva e doutorando no Departamento de Aceite de Oliva y Salud na mesma instituição, agora ele entra para o mundo da literatura com seu primeiro livro.

Segundo o autor, O consertador de estradas foi escrito durante a pandemia. A estória se passa na cidade fictícia de Clareiras, no interior do Rio Grande do Sul, nas décadas de 1950 e 1960. A trama se desenvolve no distrito fictício de “V”.

– É uma estória baseada no meu conhecimento sobre as coisas do campo. Narro a vida de uma comunidade no interior, com suas dificuldades, com seus problemas. O mote principal de toda a atividade dessa comunidade é a solidariedade. As pessoas ajudam umas às outras. Naquela época, isso era bastante comum. Hoje, ainda acontece, mas de uma forma muito menos intensa – declarou Guajará.

De acordo com ele, a inspiração para escrever o livro veio de um fato que presenciava quando ia para sua chácara, no interior de Caçapava:

– Cada vez que eu passava por ali, via um senhor com um carrinho de mão, uma enxada e uma pá, tapando os buracos da estrada de chão. E não foi uma, nem duas vezes que vi isso. Só que aquele senhor era pobre, morava num casebre, e não tinha carro, nenhum veículo que precisasse utilizar aquela estrada. Baseado nisso, criei uma estória que envolve outros fatos nessa comunidade do interior, como as pessoas agiam e reagiam – explicou.

O consertador de estradas já foi lançado em eventos nas cidades de Porto Alegre e Ijuí, e está à venda. Quem quiser adquiri-lo pode entrar em contato com Guajará Oliveira pelo telefone (55) 9 9159-8022.

Ficha técnica:

Título: O consertador de estradas

Autor: Guajará de Jesus Oliveira

Editora: Autores do Brasil

Páginas: 300

Ano de lançamento: 2022

Foto: arquivo pessoal