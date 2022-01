Marcus Ornellas interpreta seu primeiro protagonista, o jornalista Martin Guerra, em “Se nos deixam”, exibida nas tardes do SBT. A produção é sucesso de audiência nos Estados Unidos, no México e no Brasil. Na terça-feira, dia 25, ele conversou com a Gazeta por videoconferência e falou sobre seu personagem, a trama da novela e a vida no México, onde está desde 2005. Assista:

Foto: reprodução