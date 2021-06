Escritor Gaudêncio Terra propõe a inclusão através da literatura e publica uma coleção que aborda diferentes deficiências. Um dos volumes será ilustrado pelo também caçapavano Rhuan Silva Freitas, estudante de 16 anos

O escritor e contador de estórias caçapavano Gaudêncio Terra está lançando uma série de livros infantis voltados às crianças com deficiência para promover a inclusão social. Atualmente morando em Nova Petrópolis, ele conta que a ideia surgiu em 2016, durante uma conversa com a bibliotecária daquela cidade, que tem um sobrinho autista. Mas o projeto acabou indo parar na gaveta, até que, em 2018, Gaudêncio sofreu um acidente e precisou amputar o pé esquerdo.

– Tive que usar uma prótese para poder caminhar, e passei da empatia à vivência. Saber do problema é uma coisa, viver o problema é outra. Um dia, fui almoçar em um restaurante onde tinha dois degraus, mas sem corrimão. Acabei caindo, porque ainda não estava bem adaptado. Comecei a prestar atenção nessas coisas. A dor só é dor quando passa a ser a tua dor. Então decidi iniciar este projeto – relata.

Segundo Gaudêncio, inicialmente a ideia era escrever apenas um livro: Geninho, o pequeno gênio azul, que já foi lançado e fala sobre o autismo. Mas acabou se tornando uma coleção de cinco obras. As outras quatro abordarão o cotidiano de um cadeirante – esta já está na editora –, a deficiência visual – em fase de ilustração –, a deficiência auditiva e a Síndrome de Down. A expectativa é de que, até o final do ano, toda a coleção esteja lançada.

– O projeto era lançar a coleção inteira, cinco livros com um box. Mas, olhando para todas as dificuldades que estamos enfrentando no país neste momento, e estamos fazendo os livros de forma independente, decidimos fazer de um a um. Para o futuro, temos o plano de lançar um livro com todos esses personagens juntos para falar de diferenças – relatou Gaudêncio.

A obra que tratará sobre a deficiência visual contará com ilustrações do estudante caçapavano Rhuan Silva Freitas, de 16 anos. Ele é aluno da Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção, e participa do projeto “Conhecendo o mundo pela tela do computador, fazendo novas amizades”, onde conheceu o artista plástico Caio Batista, que está coordenando a parte de arte dos livros de Gaudêncio Terra.

– Através das redes sociais, conheci o Caio, contei do projeto, convidei para fazer parte com as ilustrações, e ele foi dando ideias. Também em redes sociais, a gente viu alguns desenhos do Rhuan, que é muito bom desenhista. Não tinha porque não unir o útil ao agradável, ou seja: o nosso projeto com a arte do Rhuan e as dificuldades e facilidades que ele tem. Eu acho que vai dar muito certo – avaliou Gaudêncio.

O escritor conta que todos os personagens dos livros são baseados em pessoas reais que ele conheceu, e que as obras serão ilustradas por pessoas com deficiência.

– Nós teremos traços diferentes nas ilustrações, um livro vai ser totalmente diferente do outro, mas também irão se completar, porque, no fundo, as diferenças é que os tornam iguais – comentou.

Quem quiser comprar os livros de Gaudêncio Terra é só entrar em contato com ele pelo Facebook (facebook.com/edersonsantos.gaudencio) ou pelo WhatsApp (54) 9 84013592.

Crédito capa: Ana Beatriz Lima