Adriano Félix Menezes e Eduardo Freitas Moreira foram anunciados pela Associação de Futsal e Cultura de Seberi através das redes sociais

Dois jogadores caçapavanos defenderão a Associação de Futsal e Cultura de Seberi (AFUCS) na temporada 2022. O ala Adriano Félix Menezes, o Dida, de 32 anos, e o fixo Eduardo Freitas Moreira, de 18, foram anunciados como reforços pela AFUCS nos dias 10 e 14 de fevereiro, através de suas redes sociais.

O mais experiente dos dois, Dida joga futsal desde os oito anos, quando entrou em sua primeira escolinha, aqui em Caçapava. Como profissional, estreou na ACAF, de Cruz Alta, em 2013. Depois, passou pela ACBF, de Cêrro Branco, em 2015; ACF, de Caçapava, nas temporadas de 2016 e 2017; União Independente, de Santa Maria, em 2018; Horizontina Futsal, de Horizontina, em 2019; AFUCS, de Seberi – para onde retorna agora –, em 2020; e Maravilha Futsal, de Maravilha (SC), em 2021.

A carreira de Dida é vitoriosa. Ele acumula os títulos de Campeão Regional, em 2015, pela ACBF; e de Campeão Regional e Municipal, em 2018, pelo União Independente. Dida também foi vice-campeão da Liga Gaúcha 2, em 2019, pelo Horizontina Futsal, e semifinalista da Liga Gaúcha 1, em 2020, pela AFUCS.

Sobre seu retorno à equipe de Seberi nesta temporada, Dida contou que se sentiu motivado pelo contato com o professor Cassiano Rodrigues – que foi seu primeiro treinador, na ACAF, e que comandará a AFUCS em 2022 –, as amizades que fez em sua primeira passagem pelo clube, a expectativa de jogar com a presença da torcida no ginásio – o que não ocorreu em 2020 por conta da pandemia –, e a estrutura do clube.

– A AFUCS mantém o melhor suporte possível para que eu e meus companheiros possamos ter o melhor desempenho na nossa profissão. Estamos com um grupo jovem de atletas, mas todos com muita vontade de fazer história pelo clube, assim como fizemos em 2020, na campanha que nos levou ao 4° lugar no estadual. A expectativa é fazer uma ótima competição. O campeonato é de altíssimo nível, temos de estar cada dia mais focados e preparados para esse desafio gigante – declarou.

Eduardo é uma jovem promessa do futsal. Ele começou a praticar o esporte cedo: aos quatro anos, ingressou na Escolinha Bate Bola. Em 2018, um amigo de seu pai, Hermes Perceval, viu nas redes sociais que haveria uma avaliação para a ACBF, em Carlos Barbosa, onde Eduardo foi jogar. Depois, ele passou por Garibaldi Futsal e SER Santiago antes de chegar à AFUCS.

Em sua carreira nas categorias de base, Eduardo conquistou os títulos dos estaduais de 2018 e de 2020/2021; da Copa D’Itália; da Copa Nordestão (Carlos Barbosa); da Liga Gaúcha; e o Campeonato Brasileiro de Ligas de Futsal Sub-17 em 2021. A AFUCS será sua primeira equipe profissional.

– Espero ser muito feliz aqui, como sempre fui por onde passei na base. Vou trabalhar sério para conquistar títulos, para que a gente tenha um grande ano e alcance nossos objetivos – disse Eduardo.

Foto: Eduarda Fortes/AFUCS