A Câmara de Vereadores de Caçapava publicou edital de abertura de processo seletivo para estagiários na sexta-feira, dia 27. As vagas serão preenchidas a partir de janeiro de 2021, quando vence o período de estágio dos estudantes que estão atualmente trabalhando na Casa.

As inscrições são gratuitas, vão de 30 de novembro a 11 de dezembro e podem ser feitas na Câmara, das 9h às 15h. A concessão de bolsa estágio é para alunos dos cursos superiores de Administração, Direito e Jornalismo e do Ensino Médio Regular e Técnico. O Edital completo está disponível na Câmara e no site www.cacapavadosul.rs.leg.br, na aba Publicações Legais.