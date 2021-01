Atendendo aos protocolos de prevenção à Covid-19, a Câmara de Vereadores de Caçapava reforçou as medidas de segurança. A partir de agora, será permitida a entrada de, no máximo, duas pessoas por vez no gabinete de cada vereador.

Para acessar a Casa, segue sendo obrigatório o uso de máscaras, e haverá verificação de temperatura. Além disso, todos serão devidamente cadastrados na recepção.

As sessões seguem ocorrendo às terças-feiras, a partir das 14h, sem a presença de público e com transmissão ao vivo pelo site da Câmara, pela página da Casa no Facebook e pelo canal no YouTube “Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul”.