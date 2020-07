A Direção da Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul informou no final da manhã desta terça-feira (21), que mais um servidor da Câmara foi afastado do trabalho por ter tido contato com uma pessoa que testou positivo para o novo Coronavírus.

O funcionário está afastado há 10 dias e fez a coleta do exame no início desta semana, do qual aguarda o resultado. Este é o segundo funcionário afastado do Legislativo dentro das normas de segurança estabelecida pela Secretaria de Saúde. O primeiro servidor foi confirmado com o vírus mas já está curado e voltou ao trabalho.

A Câmara destacou que segue todos os protocolos estabelecidos pelo Comitê de Combate ao Coronavírus e que os servidores devem comunicar a Direção da Casa quando apresentam sintomas ou contato com alguém que teve o vírus.

Além disso, a Câmara está restringindo o acesso do público no prédio, faz a verificação da temperatura de cada um que entra no saguão, higienização diária dos locais de circulação e outras medidas que são recomendadas pelos profissionais de saúde.

Informações: Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul