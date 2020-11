A Câmara de Vereadores de Caçapava, na sessão de terça-feira, dia 17, aprovou por unanimidade a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do município para 2021.

A LDO define as metas e o planejamento do governo municipal. Para 2021, a estimativa de receita é de R$ 140 milhões, distribuídos entre as 10 secretarias, Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Caçapava do Sul (FAPS) e Fundo de Assistência ao Servidor Municipal (FASM)

Com a aprovação, a LDO segue, agora, para sanção do prefeito Giovani Amestoy. No mês de dezembro, a prefeitura deve enviar ao Legislativo a Lei Orçamentária para apreciação dos vereadores.