Com o propósito de fortalecer o comércio local, minimizar a inadimplência e facilitar o sistema de compras, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Caçapava do Sul oferece um novo serviço, não apenas para os associados, mas sim para o comércio em geral: o Cartão CDL.

De acordo com o presidente da CDL, Odacir Mariani, o cartão traz praticidade, agilidade e transparência no sistema de compra e venda. “Estamos vivendo um período de muita instabilidade principalmente para os lojistas. A pandemia de Coronavírus exigiu dos empresários cautela e criatividade para manter seus negócios e a CDL oferece mais este serviço para contribuir com o fortalecimento do comércio local, por isso o cartão pode ser adquirido por qualquer empresa da cidade, não apenas para associados”, explicou.

Mariani destaca ainda que o Cartão CDL é também um incentivo para a utilização de produtos e serviços de Caçapava do Sul. “O cartão foi criado para modernizar uma rede de convênios na cidade, isso faz com que os colaboradores das empresas que aderirem utilizem o cartão em outras empresas locais que também aderiram”.

A empresa Cred Comerce Tecnologia é responsável pelo suporte técnico, acesso e segurança nas vendas. Para mais informações sobre o Cartão CDL, basta entrar em contato através do telefone: (55) 3281 5050 ou Whatsapp (55) 997270961.

Informações: Assessoria de Imprensa CDL Caçapava do Sul