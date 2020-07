A Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul, divulgou na noite de quarta-feira (01), uma nota de esclarecimento, em que o legislativo relata estar cumprindo todos os protocolos de segurança estipulados e determinados pelo Comitê de Combate ao Coronavírus no município, ligado a Secretaria de Saúde.

Confira a nota na integra:

“Nota de esclarecimento

A Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul informa que desde o início da Pandemia do novo Coronavírus, O Legislativo vêm cumprindo todos os protocolos de segurança estipulados e determinados pelo Comitê de Combate ao Coronavírus no município, ligado a Secretaria de Saúde.

Com isso, seguindo esta orientação, todo o servidor do Legislativo que tem contato com alguém que esteve ou está com o vírus ele é afastado por um determinado período por questões de segurança e realizado o teste.

Todas as pessoas que frequentam a Câmara são instruídas a utilizar a máscara, verificação de temperatura e se higienizar com álcool gel, que está disponível no hall de entrada e em todas as dependências do prédio. Além disso, a cada duas horas é feita desinfecção das maçanetas das portas das salas, do piso onde tem maior circulação de pessoas e banheiros.

Através de Resolução de Mesa, são observadas as orientações sanitárias dos Decretos Estaduais e Municipais em vigor, e o acesso as dependências da Câmara está sendo controlada com a permissão de duas pessoas por vez nos gabinetes de vereadores após passar por cadastro e verificação de temperatura. Está sendo feito rodízio de funcionários para diminuir a fluxo de pessoas e acompanhamento diário nas condições de saúde de todos.

Nesta semana, uma servidora por solicitação médica foi afastada porque está no grupo de risco, e por precaução, está em casa sem nenhum sintoma. A outra servidora informou-nos na tarde de terça-feira, dia 30, que na sexta-feira passada esteve na casa de uma pessoa que tinha sintomas da doença, com esta informação ela foi afastada. Na quarta-feira, dia 01, a servidora fez o teste laboratorial onde o resultado deve chegar no final de semana, conforme informou a Secretaria de Saúde. O último dia que a funcionária esteve na Câmara foi no dia 25.

Portanto, as orientações do Comitê de combate ao Covid-19 é de que a câmara deve seguir com as medidas de segurança e continuar com seu trabalho normalmente, fazendo o monitoramento diário em seus servidores e afastando os que tenham algum sintoma.

Reforçamos a preocupação constante com a saúde das pessoas que trabalham e frequentam a Casa do Povo, e salientamos que viemos seguindo os protocolos de segurança apresentados pelos órgãos governamentais.

Ressaltamos ainda, que as informações sobre os casos de Coronavírus são divulgados pelo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, no qual a identidade das pessoas que tiveram com o vírus são mantidas em sigilo, conforme é determinado por lei. Com isso, a divulgação da identidade da pessoa que testar positivo depende do próprio paciente, e não dos órgãos de saúde ou das empresas.

A Câmara aproveita para se solidarizar com as famílias que tiveram perdas irreparáveis em função desta Pandemia e pedimos a população para que não tenham preconceito com as pessoas que testaram positivo para a Covid 19.“

Informações: Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul