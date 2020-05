Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira, dia 27, a Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul lançou oficialmente o seu novo portal na internet, mais moderno e contendo todos os itens exigidos pela lei de transparência.

O novo site aborda as notícias dos vereadores, todo o sistema de acesso as contas públicas de Caçapava do Sul, um sistema de informatização que acompanha todas as matérias protocoladas na casa, as atividades dos vereadores em tempo real, os vídeos das sessões na integra, Ouvidoria do Legislativo e ações de utilidade pública.

O Portal cumpre todas as exigências da legislação e é uma ferramenta de comunicação com a sociedade, incluindo enquetes permanentes, link com as redes sociais e todas as atividades da Câmara de forma online.

Esse sistema novo vai eliminar no futuro o uso de papel, com processos e projetos sendo distribuídos de forma eletrônica.

Segundo o Diretor Geral da Câmara, Daniel Miranda, junto com o novo site tem também um novo endereço eletrônico, que agora está cadastrado como www.cacapavadosul.rs.leg.br

Informações: Câmara de Vereadores