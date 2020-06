Foto: Divulgação

Na sessão da Câmara realizada no dia 16, o vereador Luis Fernando Torres (Boca/PT), usou a tribuna para divulgar uma denúncia que recebeu em seu gabinete e repassou aos demais vereadores, onde empresários ligados ao transporte de passageiros formalizaram uma denúncia ao Legislativo sobre o transporte coletivo de Caçapava do Sul.

Segundo o vereador, a denúncia relata que outra empresa está tocando o transporte coletivo na cidade desde o início de junho e que na prática não seria a mesma que possui autorização do Poder Público. ” A Concessão é pública, por tanto, nenhuma empresa pode passar para outra sem autorização da Prefeitura ou sem uma nova licitação. De acordo com os empresários que fizeram a denúncia, na teoria é a mesma empresa, mas na prática é outra fazendo o transporte”, disse o Vereador

Outro ponto levantado pelo parlamentar, é que as pessoas que possuem passagens compradas antecipadamente precisam trocar na empresa até esta quinta-feira, dia 18. ” Uma pessoa me procurou para dizer que tinha 70 passagens compradas e que teria que gastar tudo essa semana antes da troca, isso é um absurdo, mas já encaminhei essas denúncias ao Ministério Público de Caçapava do Sul.” Concluiu Boca.

O vereador disse que vai acompanhar de perto essas mudanças no transporte coletivo e também de algumas linhas do interior do município, que segundo as denúncias também estão mudando de empresa. ” Volto a repetir que a concessão é pública, por tanto, não pode ser passada para outro sem uma licitação e se repassar na prática e manter a mesma empresa somente na documentação deve ser investigado”, destacou o parlamentar.

A Comissão de Obras da Casa vai buscar informações sobre o caso para saber se as denúncias dos empresários procedem.

Informações: Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul