A Prefeitura informou, na segunda-feira, dia 11, que está auxiliando moradores de algumas regiões do interior do município que passam por desabastecimento de água potável devido à estiagem. A Gazeta conversou com a secretária de Agropecuária, Indústria e Comércio, Michele Mendes, e com o secretário-adjunto da pasta, Mateus Oliveira, para saber que ações estão sendo realizadas para amenizar os danos da estiagem.

Segundo a secretária, a Prefeitura já está levando ajuda para o interior desde novembro de 2020, pois o nível de água, que baixou com a seca de 2019, não foi recuperado.

– Começamos mais cedo que em 2019. Estamos utilizando um caminhão improvisado e, graças a um produtor que, em regime de comodato com o município, cedeu um veículo, estamos com dois transportes. Basicamente, todos os distritos estão sendo atendidos. – contou Michele.

Ainda de acordo com a secretária, a água enviada é cedida pela Companhia Rio-grandense de Saneamento (Corsan) ao município, e é exclusiva para o consumo humano.

Com previsões de que a estiagem em 2021 seja pior que a anterior, no primeiro semestre deste ano, além do envio de água potável, a Prefeitura tomará medidas preventivas, como a perfuração de poços artesianos e a melhoria da rede de água de algumas localidades, com a troca de caixas d’água e de canos. Além disso, já há horas/máquina contratadas para contemplar os produtores já inscritos para receber açudes e bebedouros em suas propriedades.

– Nesse primeiro semestre, vamos focar na questão da água, que é o essencial – finalizou a secretária.