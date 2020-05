Também foram arrecadados alimentos, calçados e cobertores

Na manhã desta terça-feira, dia 26, a Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul fez a entrega de mais de 2 mil peças de roupas que foram arrecadas durante a campanha do agasalho, no qual o Legislativo realiza todos os anos em parceria com os Arteiros Volks Club.

A entrega foi realizada ao Centro Espírita Fraternidade, que possui um vasto cadastro de pessoas carentes e em vulnerabilidade social, no qual será entregue o mais rápido possível para as famílias que precisam. A entidade possui um departamento que cuida muito bem deste tipo de ação, onde inúmeras pessoas procuram a instituição para fazer a doação.

Junto com as roupas, a Câmara fez a doação também de alimentos que foram arrecadados pelos funcionários do Legislativo e doados a mesma entidade. Ao todo cerca de 120 kg de comida foram repassados.

Participaram da entrega o Presidente da Câmara, Mariano Teixeira, o Presidente da Associação dos Servidores do Legislativo, representando os funcionários, José Irineu Costa, o Diretor Geral da Casa, Daniel Miranda e as representantes do Centro Espírita Fraternidade. As roupas e os alimentos foram transportados em três veículos, no qual a separação começará a ser feita ainda hoje.

A Campanha do Agasalho do Legislativo é realizada todo o ano e a média de doação sempre ultrapassa as expectativas, onde este ano chegou a 2 mil peças, além de cobertores e calçados. O Centro Espírita fará a seleção dos agasalhos, separando por sexo e tamanho.

Informações: Câmara Municipal