A Secretaria da Saúde de Caçapava promove a partir deste sábado, dia 20, ações da Campanha Novembro Azul, que visa os cuidados com a saúde dos homens. Serão ofertadas consultas médicas e odontológicas (exceto no ESF 2), testes rápidos e verificação da situação vacinal. Além disso, serão passadas orientações sobre a saúde do homem. Confira o cronograma:

ESF 1 (Promorar): sábado, dia 20, das 8h às 11h e das 13h as 16h

ESF 2 (Postão Santa Rita): segunda, dia 29, e terça-feira, dia 30, das 17h às 21h

ESF 3 (Floresta): terça-feira, dia 23, e terça-feira, dia 30, das 17h às 21h

ESF 4 Vila (Henriques): sábado, dia 20, das 8h às 11h e das 13h às 16h

ESF 5 (Vila Sul): terça-feira, dia 23, e terça-feira, dia 30, das 17h às 21h

Policlínica: Sábado, dia 20, das 8h as 11h e das 13h às 16h

