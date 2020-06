Foto: Luis Fortes / MEC/Divulgação

Ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas e tem pós-doutorado pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira (25) a nomeação do professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de ministro da Educação. Ele sucederá Abraham Weintraub, que deixou o cargo na semana passada e foi aos Estados Unidos para assumir um posto de diretor no Banco Mundial.

“Informo a nomeação do Professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de Ministro da Educação. Decotelli é bacaharel em Ciências Econômicas pela UERJ, Mestre pela FGV, Doutor pela Universidade de Rosário, Argentina e Pós-Doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha”, escreveu Bolsonaro em sua página no Facebook.

Decotelli atuou durante toda a transição de governo do presidente Jair Messias Bolsonaro junto à equipe do Ministério da Educação, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. Nesse período, ele estudou ideias e estratégias a serem implementadas na condução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), maior autarquia para a gestão financeira da educação do Brasil, que ele assumiu em fevereiro de 2019.

Informações: Gaúcha ZH