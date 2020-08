Foto: TNT

Em reunião, na última semana, a diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caçapava do Sul, definiu o cancelamento do Mérito Profissional Empresarial 2020, em virtude da pandemia de Covid-19.

Há 21 edições ininterruptas, o reconhecimento prestado para empresas e personalidades caçapavanas ao longo do anos transformou-se em um evento tradicional na cidade. “No entanto, buscando preservar o bem maior de todos nós, a vida, a CDL Caçapava do Sul optou, neste momento em que enfrentamos a pandemia da Covid-19, em não promover o evento. As nossas pesquisas sempre ocorrem de forma presencial e em todos as regiões do município, algo que se tornou inviável no atual cenário de saúde mundial. Assim, protegemos a saúde dos pesquisadores e dos munícipes que seriam entrevistados”, afirmou o presidente da CDL, Odacir Mariani.

A diretoria da CDL reforça ainda que o momento é de retomada econômica, de forma consciente, respeitando aos protocolos de saúde determinados pelas autoridades. “Este ano, o Mérito vai para todos nós, que estamos nos adaptando a este novo normal e nos reinventando”, finalizou Mariani.

Assessoria de Imprensa CDL Caçapava do Sul