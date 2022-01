Estamos na última semana do ano de 2021, faltando muito pouco para o ano de 2022. Para muitas famílias, vítimas da Covid-19, foi um ano difícil de ser esquecido! Aliás, em nome da nossa Paróquia, me solidarizo com todas elas.

Para nós que continuamos nossa jornada terrena, é tempo propício de fazermos uma profunda revisão de vida, ou seja, avaliar o nosso modo de ser e viver. Quando avaliamos nossa caminhada, temos a oportunidade de ver o que poderia ter sido melhor e, ao mesmo tempo, traçar novas metas para o novo ano que se aproxima.

Nunca esqueçamos de sermos GRATOS por tudo o que, com a graça de Deus, conseguimos realizar durante 2021. Com certeza, 2022 nos convida a ser pessoas melhores, mais humanas, mais solidárias, mais misericordiosas… Ou, quem sabe, mais instrumentos de Deus. Quanto mais permitirmos que Deus conduza nossa existência, maior será a chance de tomarmos as decisões mais sábias no decorrer do ano.

Sendo assim, desejo aos queridos leitores muita sabedoria e que possamos todos contribuir na construção de um mundo onde todos “tenham vida, e vida em abundância.” Que Nossa Senhora da Assunção interceda junto a Jesus por todos nós e por toda a humanidade.

Grande abraço!! FELIZ e ABENÇOADO ANO NOVO!!