Cuidar dos idosos e mantê-los seguros nunca foi tão importante como agora neste contexto de pandemia. Por isso, a Central Nacional Unimed oferece gratuitamente duas mil vagas para o curso online profissionalizante para cuidadores de idosos.

Voltado a pessoas que já desempenham a função ou que têm interesse em se dedicar aos mais velhos, o curso, que já existe em formato hibrido (presencial e online) há dois anos, com a pandemia, foi adaptado para o ensino à distância e já está disponível no portal da Faculdade Unimed para todo o território nacional.

Com 19 módulos, o curso tem carga horária de 81h, sendo 60h de teoria, 1h de cuidados com a Covid-19 e 20h de atividades práticas, que foram cuidadosamente adaptadas para vídeos didáticos em que é possível aprender como manipular o idoso com limitações de movimento de forma segura e adequada. A grade do curso aborda temas como alimentação; incapacidade cognitiva e comunicativa; medicamentos; higiene; cuidados paliativos; primeiros socorros e sinais de alerta. Ao fim da formação, o aluno recebe um certificado de conclusão, qualificando-o para o mercado de trabalho.

Podem se inscrever pessoas com idade superior a 18 anos e com Ensino Médio Completo. O curso é gratuito e as inscrições podem ser feitas através do site http://www.centralnacionalunimed.com.br/web/cnu/unimedativa.