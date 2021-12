A franquia caçapavana da cervejaria gaúcha Heilige Pocket será inaugurada hoje, dia 10, na Rua Benjamin Constant, 1150, junto ao Posto Fida. Há mais de 10 anos no mercado e presente no varejo em 18 Estados, a marca de cerveja artesanal já foi eleita a melhor da América do Sul pela Southbeer Cup, em 2015, e a segunda melhor cervejaria do Brasil pelo Festival da Cerveja de Blumenau, em 2016.

O Heilige Pocket Caçapava traz uma nova forma de consumir cerveja, na qual o cliente utilizará um sistema de autoatendimento. É só baixar o aplicativo Heilige Pocket, liberar a torneira escolhida através de um QR Code e servir a quantidade que desejar. O consumidor também pode salvar um cartão de crédito para pagamentos futuros ou colocar crédito em dinheiro no caixa do Heilige Pocket, de acordo com sua preferência.

O novo point cervejeiro da cidade oferece 10 torneiras, com estilos que vão desde os mais tradicionais até os mais intensos das linhas Best-seller, Extra Hops, IPA e Strongest. Também conta com uma linha de souvenirs da marca, com garrafas de cerveja, copos, bonés, camisetas, entre outros.

O horário de funcionamento da unidade caçapavana será de quarta-feira a domingo, das 17h30min às 23h30min.

Foto: Camila Fritsch