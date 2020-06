A loja Impacto Moda Homem de Caçapava do Sul, está realizando a campanha “Cesta Solidária”, com a finalidade de arrecadar alimentos e produtos de higiene para população carente do município.

Com a pandemia de coronavírus, muitas pessoas no município ficaram desempregadas, foram afetadas e estão necessitando dessa união e da nossa empatia. “E foi pensando nesta parte da população tão desfavorecida da nossa comunidade caçapavana, que nós decidimos fazer esta arrecadação”. Relatou o proprietário da Impacto, Adalci Ferreira que teve a ideia de criar a campanha.

Quem quiser ajudar pode doar, alimentos não perecíveis, cestas básicas e itens de higiene, ou ainda as doações podem ser feitas através de depósitos bancários.

Dados Bancários:

Banrisul: 041 / Agencia: 0137/ Conta: 061753800-1 / Ferreira e Tolfo e Cia Ltda / CNPJ: 29.804.126/OO1-09.

A arrecadação vai até o dia 15 de julho, as doações podem ser entregues na loja Impacto Moda Homem, na Rua 15 de Novembro, de segunda-feira a sábado das 9:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00.

Por Iara Menezes