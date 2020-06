A Assembleia Legislativa comunicou ontem que o caçapavano Carlos Pereira de Carvalho, que é chefe de gabinete da Presidência, testou positivo para a COVID 19.

De acordo com a assessoria de comunicação do Gabinete do Presidente da Assembleia, Carlos Pereira de Carvalho encontra-se estável e segue internado na UTI do Hospital Ernesto Dornelles para vigilância dos sintomas. O quadro inspira cuidados, mas o paciente respira com ventilação espontânea.

O presidente Ernani Polo não apresenta sintomas mas, seguindo recomendações médicas, irá submeter-se aos testes e permanecer em isolamento nos próximos dias. O mesmo procedimento será adotado por todos os demais servidores que tiveram contato com o funcionário.

As atividades do parlamento gaúcho seguirão sendo realizadas de forma virtual, como vem ocorrendo desde o dia 13 de março de 2020. A Presidência da Assembleia Legislativa lembra que o acesso ao Palácio Farroupilha segue restrito e que em seus ambientes é obrigatório o uso de máscaras e a higienização frequente das mãos.

Informações: Assembleia Legislativa do Estado do RS