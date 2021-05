Durante a sessão da Câmara de terça-feira, dia 11, o vereador Caio Casanova (PDT) chamou a atenção para o fato de a chefe de gabinete da vereadora Patrícia Castro (PL), Simone Oliveira, ter se vacinado. Procurada pela Gazeta, a vereadora respondeu:

– A Simone é concursada pela Prefeitura como auxiliar de consultório dentário, e foi cedida para trabalhar comigo na Câmara de Vereadores. Ela cumpre o horário dela e, às 15h, sai da Câmara e me ajuda no meu consultório. A minha funcionária efetiva esteve afastada por um período por problemas de saúde na família, e a Simone ficou efetiva no meu consultório no período da vacinação dos dentistas, auxiliares de consultórios e serviços gerais de consultórios dentários. Então, ela entrou na listagem para ser vacinada. Mas acredito que esse comentário feito pelo vereador Caio durante a sessão tenha servido para mudar o foco a respeito dos questionamentos que a gente está fazendo sobre a vacinação.

Foto: imprensa Câmara