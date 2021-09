A chuva que cai desde a madrugada de hoje, dia 13, causou estragos em Caçapava. De acordo com a Prefeitura, moradores de diversas localidades do interior do município contataram a Secretaria de Obras em busca de ajuda devido a alagamentos e outros danos. A ponte da Estrada do Salso, que havia passado por reparos recentemente, teve as cabeceiras levadas, e uma ponte de madeira em Pontas do Santa Bárbara ficou praticamente submersa. Na cidade, a água criou vários buracos e canaletas nas ruas e causou alagamentos devido ao entupimento de alguns bueiros.

Conforme a Prefeitura, a Secretaria de Obras está fazendo um levantamento das ruas e estradas que precisarão passar por reparos emergenciais, e deve iniciar os trabalhos amanhã, dia 14. Se for necessário, uma empresa terceirizada será contratada. Quem quiser informar algum ponto que precise receber os serviços deve entrar em contato através da página da Prefeitura no Facebook ou do telefone 3281-4766.

Ainda segundo a Prefeitura, a Defesa Civil do município informou que, apesar do acumulado, nenhum pedido de ajuda devido a enchentes e destelhamentos foi registrado.

Foto: Imprensa Prefeitura