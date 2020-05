Boa parte do Rio Grande do Sul deverá receber chuva de forma expressiva nos próximos sete dias, de acordo com o Relatório Oficial nº 17, elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a Emater-RS e o Irga.

De hoje até sábado (9), o tempo permanecerá seco e a atuação de uma massa de ar frio manterá as temperaturas baixas, com valores inferiores a 5°C em todo o Estado, com possibilidade de formação de geadas na Campanha, Planalto e Serra do Nordeste. No domingo (10), o ingresso de ar quente favorecerá a elevação das temperaturas.

Na segunda (11) e terça-feira (12), a propagação de uma nova frente fria vai provocar chuva em todas as regiões. Na quarta-feira (13), as áreas de chuva permanecerão sobre o Estado, com possibilidade de temporais isolados, sobretudo na Zona Sul e faixa Leste.

Os totais previstos deverão ser inferiores a 20 mm apenas na faixa Norte. No restante das áreas, os valores esperados oscilarão entre 30 e 50 mm. Na faixa Central e na Zona Sul, os totais deverão superar 60 mm na maioria dos municípios, podendo exceder 80 mm em algumas localidades.

Fonte: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural