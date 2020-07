O ar frio e úmido vai predominar no Rio Grande do Sul nos próximos sete dias, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 04/2020 divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), em parceria com a Emater-RS e Irga.

Na quinta-feira (23), a presença do ar quente e úmido manterá as temperaturas elevadas, com grande variação de nuvens em todas as regiões. Na sexta (24), a propagação de uma frente fria vai provocar chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados. No sábado (25), ainda ocorrerão pancadas de chuva, especialmente na Metade Norte e no Leste, e o ingresso de ar frio provocará o declínio das temperaturas. No domingo (26), o tempo firme e frio vai predominar, com temperaturas baixas e formação de geadas ao amanhecer.

Entre a segunda (27) e terça-feira (28), a passagem de uma frente fria vai provocar chuva em todo o Rio Grande do Sul, com chance de temporais isolados. Na quarta-feira (29), ainda ocorrerão pancadas de chuva no Norte e Leste, com tempo seco nas demais regiões, e a chegada de uma nova massa de ar frio provocará o declínio acentuado da temperatura, com valores negativos e formação de geadas na Campanha e Fronteira Oeste.

Os valores de chuva previstos oscilarão entre 20 e 35 mm na maioria das áreas do Estado, podendo alcançar 50 mm em alguns municípios. Nos Vales do Taquari e Rio Pardo, Serra do Sudeste, Região Metropolitana e na Zona Sul, os totais esperados deverão oscilar entre 50 e 65 mm.

Informações: Seapdr, Emater-RS e Irga.